Die Vorhersage:

Im Norden im Tagesverlauf zeitweise teils kräftiger Regen. In der Mitte und im Süden heiter. Höchstwerte im Norden 18 bis 23, sonst 24 bis 28 Grad. Morgen im Norden und Süden heiter oder sonnig, in der Mitte länger anhaltender Regen. Temperaturen im Norden und in der Mitte 14 bis 20 Grad und im Süden bis 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden und Nordwesten stark bewölkt mit Regen. In der Mitte auflockernde Bewölkung. Im Süden sonnig. Im Norden 16 bis 20 Grad, im Rest des Landes 22 bis 30 Grad.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.