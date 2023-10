Wetter

Im Norden Regen, sonst meist heiter

Das Wetter: Im Norden zeitweise teils kräftiger Regen. In der Mitte und im Süden heiter. Höchstwerte im Norden 18 bis 23, sonst 23 bis 28 Grad. Morgen im Norden und Süden heiter oder sonnig, in der Mitte länger anhaltender Regen. Temperaturen im Norden und in der Mitte 14 bis 21 Grad und im Süden bis 28 Grad.

11.10.2023