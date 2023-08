Heiter bis wolkig (Daniel Reinhardt / dpa)

Die Vorhersage:

In der Nordhälfte wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern, in der Südhälfte oft heiter. Höchstwerte 17 bis 21, im Süden bis 24 Grad. Morgen wolkig, zum Teil längere heitere Abschnitte und meist trocken. An den Küsten Schauer, ebenso im Südosten. Temperaturen im Norden 16 bis 20 Grad, sonst 19 bis 24 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag verbreitet heiter bis wolkig, im Südwesten auch länger sonnig. Kurze Schauer vornehmlich an der Ostsee und im Südosten. 17 bis 27 Grad.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.