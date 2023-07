Wetter

Im Norden Schauer, im Süden heiter bis wolkig

Das Wetter: In dieser Nacht wolkig bis stark bewölkt. Von Westen her gebietsweise weitere, schauerartige Regenfälle. Von Südwesten und an der Küste geringe Gewitterneigung. Tiefstwerte zwischen 18 und 13 Grad. Am Tag verbreitet Regenschauer und Gewitter bei Werten zwischen 19 und 25 Grad, im Süden und Osten bis 29 Grad.

24.07.2023