Sonnenuntergang in Köln (Nachrichtenredaktion)

Die Vorhersage:

Nachts im Norden und Südosten abziehende Schauer und Gewitter, sonst teils wolkig, teils gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 16 bis 8 Grad. Am Tag in der Nordhälfte wechselnd, teils auch stark bewölkt, gebietsweise Schauer und einzelne Gewitter. In der Südhälfte wechselnd oder locker bewölkt. Temperaturen 19 bis 25 Grad, im Süden 24 bis 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag wechselnd bewölkt, gebietsweise Schauer, vereinzelt kurze Gewitter, ab dem Nachmittag südlich der Donau teils kräftig. 19 bis 26 Grad.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.