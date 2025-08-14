Die Vorhersage:
Im Nordwesten und Westen zeitweise wolkig und einzelne Schauer. Sonst sonnig. Höchstwerte 30 bis 37 Grad. Morgen im Nordwesten und Westen wechselnd bewölkt mit Schauern. Im Rest des Landes zunächst sonnig, ab dem Mittag einzelne Gewitter, teils mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Temperaturen bis 36 Grad, im Nordwesten und Norden bis 31 Grad.
Im Nordwesten und Westen zeitweise wolkig und einzelne Schauer. Sonst sonnig. Höchstwerte 30 bis 37 Grad. Morgen im Nordwesten und Westen wechselnd bewölkt mit Schauern. Im Rest des Landes zunächst sonnig, ab dem Mittag einzelne Gewitter, teils mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Temperaturen bis 36 Grad, im Nordwesten und Norden bis 31 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag in der Nordhälfte zögerlich auflösender Hochnebel, im Süden bei wechselnder Bewölkung Schauer und einzelne kräftige Gewitter. Sonst teils sonnig. 20 bis 32 Grad.
Am Samstag in der Nordhälfte zögerlich auflösender Hochnebel, im Süden bei wechselnder Bewölkung Schauer und einzelne kräftige Gewitter. Sonst teils sonnig. 20 bis 32 Grad.
Diese Nachricht wurde am 14.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.