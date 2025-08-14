Wetter
Im Norden Schauer, sonst sonnig

Der Wetterbericht, die Lage: Deutschland liegt im Einflussbereich eines Hochs über Osteuropa. Dabei fließt von Südwesten heiße und schwüle Subtropikluft ein. In der kommenden Nacht greift ein schwacher Tiefausläufer auf den Nordwesten über.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Im Nordwesten und Westen zeitweise wolkig und einzelne Schauer. Sonst sonnig. Höchstwerte 30 bis 37 Grad. Morgen im Nordwesten und Westen wechselnd bewölkt mit Schauern. Im Rest des Landes zunächst sonnig, ab dem Mittag einzelne Gewitter, teils mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Temperaturen bis 36 Grad, im Nordwesten und Norden bis 31 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Samstag in der Nordhälfte zögerlich auflösender Hochnebel, im Süden bei wechselnder Bewölkung Schauer und einzelne kräftige Gewitter. Sonst teils sonnig. 20 bis 32 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 14.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.