Autofahrt bei Regen (picture alliance/dpa | Harald Tittel)

Die Vorhersage:

Vor allem im Norden Schauer und Gewitter mit Starkregen, örtlich Unwetter. Auch im westlichen Bergland und im Schwarzwald Schauer. Von der Mitte bis in den Süden meist sonnig. Im Lauf des Nachmittags im Alpenvorland einzelne kräftige Gewitter mit Starkregen und Hagel möglich. Höchstwerte 19 bis 26 Grad. Morgen in der Nordhälfte sonnig. In der Südhälfte zunehmend stark bewölkt und von Südwesten aufkommender Regen, teils als Gewitter mit Starkregen. Dabei unwetterartige Regenmengen. Temperaturen 17 bis 29 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch bei wechselnder Bewölkung gebietsweise Schauer und teils heftige Gewitter. Unwetter durch Starkregen nicht ausgeschlossen. Von Südwesten her Wolkenauflockerungen. 17 bis 27 Grad.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.