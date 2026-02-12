Die Vorhersage:
Verbreitet Regen, teils länger andauernd und kräftig. Im Norden Schnee. Höchstwerte von 1 Grad an der dänischen Grenze bis 13 Grad im Südwesten. Morgen im Norden und Nordosten Schnee, sonst verbreitet Schauer. Südlich der Donau wechselnd bewölkt, an den Alpen länger sonnig. Temperaturen von Norden nach Süden minus 1 bis plus 13 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag im Norden und Nordwesten einzelne Schneeschauer, in der Mitte und im Süden Niederschläge, oft als Schnee. An den Alpen länger andauernde und kräftige Schneefälle. Sonst teils aufgelockert. Minus 1 bis plus 7 Grad.
Diese Nachricht wurde am 12.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.