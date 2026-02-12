Die Vorhersage:
Verbreitet Regen, teils länger andauernd und kräftig. Im Norden Schnee. Höchstwerte von 1 Grad an der dänischen Grenze bis 14 Grad im Südwesten. Morgen bewölkt, im Norden und Nordosten Schnee, in der Mitte und im Südwesten Schauer. Südlich der Donau und in Südostbayern wechselnd bewölkt, an den Alpen länger sonnig. Temperaturen von Norden nach Süden 0 bis 13 Grad.
Verbreitet Regen, teils länger andauernd und kräftig. Im Norden Schnee. Höchstwerte von 1 Grad an der dänischen Grenze bis 14 Grad im Südwesten. Morgen bewölkt, im Norden und Nordosten Schnee, in der Mitte und im Südwesten Schauer. Südlich der Donau und in Südostbayern wechselnd bewölkt, an den Alpen länger sonnig. Temperaturen von Norden nach Süden 0 bis 13 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag bewölkt, im Nordwesten einzelne Schneeschauer, vor allem in der Südosthälfte Niederschläge, verbreitet als Schnee. An den Alpen kräftige Schneefälle möglich. Minus 2 bis plus 7 Grad.
Am Samstag bewölkt, im Nordwesten einzelne Schneeschauer, vor allem in der Südosthälfte Niederschläge, verbreitet als Schnee. An den Alpen kräftige Schneefälle möglich. Minus 2 bis plus 7 Grad.
Diese Nachricht wurde am 12.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.