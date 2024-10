Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Nachts gering bewölkt, teils auch neblig. Im Südosten dichte Wolken. Tiefstwerte plus 11 bis minus 1 Grad. Am Tag in der Nordhälfte viel Sonne. In der Südhälfte teils länger neblig-trüb, teils aufgelockert bewölkt. Temperaturen 10 bis 18 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im äußersten Westen wechselnd bis stark bewölkt mit einzelnen Schauern. Sonst nach Nebelauflösung heiter. 10 bis 18 Grad.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.