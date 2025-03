Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

In der Nordhälfte sonnig, in der Südhälfte im Tagesverlauf auflockernde Bewölkung und im Südosten nachlassende Schneefälle. Temperaturen 4 bis 11 Grad, mit den höchsten Werten am Rhein. Morgen nach Auflösung örtlicher Nebelfelder viel Sonne bei 7 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch erneut sonnig. Höchstwerte 10 bis 18 Grad.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.