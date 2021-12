Winterwetter an der Ostsee (Bernd Wüstneck / picture alliance / dpa)

Die Vorhersage:

Im Norden sonnig, in der Mitte regional Schneefall, im Süden meist dichte Wolken und zeitweise Regen. Temperaturen von minus 4 Grad im Norden bis plus 10 Grad im Süden. Morgen im Norden und Osten sonnig, im Westen und Süden im Tagesverlauf aufkommender Regen. Höchstwerte minus 5 bis plus 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag bedeckt, im Nordosten und im Westen Regen. Minus 2 bis plus 10 Grad.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.