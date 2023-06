Der Mohn blüht. (Deutschlandradio / Jörg-Christian Schillmöller)

Im Norden viel Sonne, in der Mitte viele Wolken und Regenschauer, vereinzelt Gewitter mit Starkregen. Auch im Süden im Tagesverlauf einzelne kräftige Gewitter. 16 bis 29 Grad. Morgen im Norden und Nordosten sonnig, in den übrigen Gebieten Schauer und Gewitter mit Hagel und der Gefahr von Starkregen. 20 bis 30 Grad, an der Nordsee kühler.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag zunächst heiter, im Nordwesten und Westen auch Schauer und Gewitter, in den östlichen Mittelgebirgen und im Südosten Bayerns Starkregen und Hagel möglich. Erneut 20 bis 30 Grad.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.