Landschaft im Nebel (picture alliance/dpa)

Die Vorhersage:

Im Norden und Nordwesten länger sonnig. Im Rest des Landes stark bewölkt, teils neblig. Im Süden gebietsweise Sprühregen. Später in der Mitte auflockernde Bewölkung und meist trocken. Höchstwerte 2 bis 9 Grad. Morgen in der Nordhälfte stark bewölkt, örtlich etwas Sprühregen. In der Südhälfte oft heiter. 5 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Norden bedeckt, in der Mitte teils sonnig, teils bewölkt und im Süden sonnig. An der Donau hartnäckiger Nebel oder Hochnebel. Temperaturen 1 bis 10 Grad.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.