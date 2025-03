Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Nachts im Norden klar, örtlich Nebel. Sonst zunehmende Bewölkung. Tiefstwerte plus 5 bis minus 4 Grad. Am Tag im Norden und Nordosten sonnig. In der Mitte und im Süden bewölkt. Südlich von Main und Mosel etwas Regen. Gegen Abend von Süden her auflockernde Bewölkung. Temperaturen 10 bis 18 Grad, an der Küste 7 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Norden teils stark bewölkt, teils neblig-trüb. Sonst meist wechselnd wolkig, vor allem am Nachmittag stellenweise Regen. 6 bis 16 Grad.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.