Wetter

Im Norden sonnig, sonst leichte Niederschläge, 0 bis 4 Grad

Das Wetter: Im Norden und Nordwesten länger sonnig. Sonst oft bedeckt und von der Mitte bis in den Süden teils leichte Schneefälle. In tieferen Lagen auch Schneeregen oder Regen. 0 bis 4 Grad. Morgen im Norden und in der Mitte teils sonnig. Im Norden im Tagesverlauf aufkommende dichte Bewölkung, aber meist trocken. Im Süden und Südosten geringe Schneefälle. 0 bis 4 Grad.

27.01.2023