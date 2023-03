Wetter

Im Norden sonnig, sonst Regen oder Schnee, 0 bis 12 Grad

Das Wetter: Im Norden sonnig und nur vereinzelt Graupelschauer. In der Mitte und im Süden länger andauernde Niederschläge, teils bis in tiefe Lagen als Schnee. Temperaturen 0 bis 12 Grad. Morgen im Norden sonnige Abschnitte. In der Mitte nachlassende Niederschläge. Im Süden stark bewölkt mit Regen. 2 bis 15 Grad.

08.03.2023