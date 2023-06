Wetter

Im Norden sonnig, sonst Schauer und Gewitter

Das Wetter: Im Norden meist sonnig. Sonst zunehmende Quellbewölkung und im Tagesverlauf im Westen, in der Mitte bis in den Süden vereinzelt Schauer und Gewitter mit Starkregen und stürmischen Böen. Höchstwerte 25 bis 31 Grad, an der See kühler. Morgen vielfach sonnig oder locker bewölkt und trocken. Im Südosten und Osten Schauer und Gewitter. 24 bis 32 Grad.

09.06.2023