Wetter
Im Norden teils heiter, sonst viele Wolken und nachlassende Schauer

Der Wetterbericht, die Lage: Die Nordhälfte wird von einem Hoch über den Britischen Inseln und trockenen Luftmassen beeinflusst. In der Südhälfte bestimmen Tiefdruckeinfluss und herbstlich kühle Luftmassen das Wetter.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Im Nordwesten und Norden gebietsweise länger heiter oder sonnig, an der Nordseeküste vereinzelte Schauer. Sonst viele Wolken und vom Südwesten bis nach Südbrandenburg nachlassende Schauer. Höchstwerte 12 bis 18 Grad. Morgen in der Nordhälfte heiter bis wolkig, an der See einzelne Schauer. In der Südhälfte stark bewölkt und von Südwesten her teils kräftiger Regen. Temperaturen 10 bis 17 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Mittwoch im Norden heiter oder sonnig. Im Süden meist stark bewölkt und örtlich kräftiger Regen. 10 bis 18 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 22.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.