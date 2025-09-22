Die Vorhersage:
Im Nordwesten und Norden gebietsweise länger heiter oder sonnig, an der Nordseeküste vereinzelte Schauer. Sonst viele Wolken und vom Südwesten bis nach Südbrandenburg nachlassende Schauer. Höchstwerte 12 bis 18 Grad. Morgen in der Nordhälfte heiter bis wolkig, an der See einzelne Schauer. In der Südhälfte stark bewölkt und von Südwesten her teils kräftiger Regen. Temperaturen 10 bis 17 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch im Norden heiter oder sonnig. Im Süden meist stark bewölkt und örtlich kräftiger Regen. 10 bis 18 Grad.
