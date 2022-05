Wetter

Im Norden teils Regen, im Süden sonnig - 16 bis 27 Grad

Das Wetter: Im Norden und Nordwesten vielfach stärker bewölkt, später örtlich etwas Regen. In der Mittte teils wolkig, im Süden sonnig und trocken. Höchsttemperaturen 16 bis 27 Grad. Morgen in der Nordhälfte bewölkt, am Nachmittag Regen. In der Südhälfte freundlich mit einigen Quellwolken. 15 bis 29 Grad.

10.05.2022