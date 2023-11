Wetter

Im Norden teils sonnig, sonst Niederschläge, teils auch Schnee, 0 bis 8 Grad

Das Wetter: Wechselnd bis stark bewölkt. Im Nordwesten und Westen schauerartiger Regen. Sonst teils bis in tiefe Lagen auch Schnee. Im Norden teils länger sonnig. Tageshöchsttemperaturen 0 bis 8 Grad, mit den höchsten Werten im Emsland und am Niederrhein. Morgen in der Nordosthälfte längere sonnige Abschnitte und überwiegend trocken. In der Südwesthälfte grau und gebietsweise schauerartige Niederschläge. Schneefallgrenze bei rund 400 Meter. Minus 1 bis plus 7 Grad.

25.11.2023