Wetter

Im Norden trocken, sonst bewölkt mit Niederschlägen

Das Wetter: In der Nacht im Norden aufgelockert bewölkt, an den Küsten einzelne Schauer. In der Mitte bis in tiefe Lagen teils länger andauernde Schneefälle. Im Süden regnerisch und stürmisch, auf den Gipfeln Orkanböen. Temperaturen plus 8 bis minus 5 Grad. Am Tage im Norden sonnige Abschnitte. In der Mitte nachlassende Niederschläge. Im Süden stark bewölkt mit Regen. 2 bis 15 Grad.

09.03.2023