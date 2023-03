Wetter

Im Norden trocken, sonst bewölkt mit Niederschlägen

Das Wetter: Anfangs noch regnerisch, im Tagesverlauf nachlassende Niederschläge. In Küstennähe meist trocken. Gegen Abend von Südwesten erneut aufkommender Regen, im Norden auch Schneefall. Höchsttemperaturen in der Nordhälfte 1 bis 5 Grad, im Süden 6 bis 16 Grad. Morgen stark bewölkt und regnerisch. Im Norden Schnee, der später in Regen übergeht. Im höheren Bergland Orkanböen. 2 bis 15 Grad.

09.03.2023