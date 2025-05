Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Nachts im Norden wolkig und vor allem im Nordwesten und an der Ostsee weitere Schauer. Sonst teils bewölkt, teils klar. Tiefstwerte 8 bis 0 Grad. Am Tag in der Nordhälfte wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern und einzelnen Graupelgewittern. Auch am Alpenrand etwas Regen. Dazwischen längere Aufheiterungen. Temperaturen 12 bis 17 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag wechselnd bewölkt, im Nordosten und Osten vereinzelte Schauer. Im Tagesverlauf von Westen Aufzug dichter Wolkenfelder und zum Abend einsetzender Regen. Im Südwesten sonnig. 15 bis 20 Grad.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.