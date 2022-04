Magnolienblüten (Bernd Weißbrod/dpa)

Morgen in der Nordosthälfte heiter bis wolkig und trocken. In der Südwesthälfte stark bewölkt und vor allem im Schwarzwald und an den Alpen Schauer oder Gewitter mit lokalem Starkregen. Höchsttemperaturen zwischen 16 und 20 Grad, an den Küsten um 12 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Norden Wechsel aus Wolken und sonnigen Abschnitten, nur vereinzelt Schauer. Sonst verbreitet Schauer und Gewitter mit der Gefahr von Starkregen. Höchstwerte zwischen 9 Grad auf Rügen und 17 Grad am Rhein.

