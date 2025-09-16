Wetter
Im Norden und in der Mitte Regen, teils Gewitter, sonst meist trocken, teils sonnig - 16 bis 22 Grad

Das Wetter: Im Norden stärker bewölkt mit Regen, im Nordseeumfeld auch Gewitter mit Starkregen und Sturmböen. In der Mitte einzelne Schauer. Sonst wechselnd bewölkt, nach Südosten auch länger sonnig, meist trocken. Höchsttemperaturen 16 bis 22 Grad. Morgen vom Westen und Nordwesten bis in die Mitte regnerisch. Sonst wolkig, im Südwesten auch länger sonnig, weitgehend trocken. 17 bis 23 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag im Norden weiter Regen. In der Mitte teils wolkig, im Süden heiter bis sonnig. Temperaturen zwischen 18 bis 27 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 16.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.