Wetter

Im Norden und in der Mitte Regen, teils Gewitter, sonst meist trocken, teils sonnig - 16 bis 22 Grad

Das Wetter: Im Norden stärker bewölkt mit Regen, im Nordseeumfeld auch Gewitter mit Starkregen und Sturmböen. In der Mitte einzelne Schauer. Sonst wechselnd bewölkt, nach Südosten auch länger sonnig, meist trocken. Höchsttemperaturen 16 bis 22 Grad. Morgen vom Westen und Nordwesten bis in die Mitte regnerisch. Sonst wolkig, im Südwesten auch länger sonnig, weitgehend trocken. 17 bis 23 Grad.