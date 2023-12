Der Deutschlandfunk in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts im Norden wechselnd wolkig und gebietsweise Regen, im Süden aufgelockert bewölkt und meist trocken. Tiefstwerte 9 bis 2 Grad. An der See und in der Mitte starke bis stürmische Böen aus Südwesten. Am Tag verbreitet bewölkt, im Norden und in der Mitte Schauer. Im Süden etwas Sonne. Im Norden und Osten 6 bis 10, sonst 8 bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag Aufzug von starker Bewölkung und gebietsweise Schauer. Im Südosten noch länger Auflockerungen und trocken. Temperaturen 7 bis 12 Grad, am Oberrhein bis 14 Grad.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.