Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag von Westen her schauerartiger Regen, lokal Gewitter. Am Nachmittag auch im Osten und Süden Gewitter mit Unwettergefahr durch Starkregen. 21 bis 30 Grad.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.