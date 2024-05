Der Deutschlandfunk in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts im Norden und Osten gering bewölkt oder klar. Sonst stark bewölkt mit teils ergiebigem Regen. Tiefstwerte 15 bis 8 Grad. Am Tag im Norden und Nordosten heiter. Im Westen und Süden ergiebiger und länger anhaltender Regen. Vereinzelt auch Gewitter. Temperaturen 17 bis 27 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag an den Küsten sowie in weiten Teilen des Südens und Südostens heiter. In der Mitte und im Südwesten wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern und einzelnen Gewittern. 18 bis 24 Grad.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.