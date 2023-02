Wetter

Im Norden und Osten bewölkt, im Westen und Süden sonnig

Das Wetter: Im Norden und Osten stark bewölkt. Sonst sonnig, später von Westen her Bewölkungszunahme und etwas Regen. 6 bis 16 Grad. Morgen verbreitet stark bewölkt mit kurzen Auflockerungen und zeitweise etwas Regen. Am Nachmittag von der Nordsee her zunehmend sonnig. 6 bis 13 Grad.

22.02.2023