Wetter

Im Norden und Osten bewölkt, sonst überwiegend sonnig

Das Wetter: In der Nacht im Nordosten dichte Bewölkung, sonst verbreitet Nebel oder Hochnebel und nur stellenweise klar. Tiefstwerte im Norden 9 bis 4 Grad, sonst 3 bis -3 Grad, an der See milder. Morgen im Norden und Osten stark bewölkt und vereinzelt Sprühregen. In Flussniederungen im Süden mitunter zäher Nebel. Im Rest des Landes nach Nebelauflösung sonnig. Temperaturen 7 bis 17 Grad.