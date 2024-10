Wetter

Im Norden und Osten freundlich, sonst etwas Regen

Das Wetter: Am Nachmittag und am Abend im Norden und Osten freundlich, sonst stark bewölkt bis bedeckt, im Südwesten etwas Regen. In der Südwesthälfte 12 bis 18 Grad, sonst 8 bis 14 Grad. Morgen in der Westhälfte wechselnd bewölkt, örtlich Niederschlag. Sonst oft freundlich, im Süden auch neblig trüb. 14 bis 23 Grad.