Wetter

Im Norden und Osten heiter, sonst bewölkt und teils Schauer, 13 bis 25 Grad

Das Wetter: Im Norden und Osten teils sonnig und ganztägig trocken. Sonst wechselnd bis stark bewölkt, örtlich weiter nachlassender Regen. In der Nordhälfte 20 bis 24 Grad, an den Küsten etwas kühler. Im Süden Höchstwerte nur 13 bis 19 Grad. Morgen im Norden und Osten viel Sonne. Im Süden bewölkt. Im Westen, in der Mitte sowie vom Schwarzwald bis nach Niederbayern Schauer und Gewitter. 13 bis 23 Grad.

12.05.2023