Die Vorhersage:
Im Norden und Osten gebietsweise hochnebelartig bedeckt, an der Ostseeküste schwache Schneeschauer. Im Südwesten bewölkt und ein wenig Regen. Sonst zeitweise sonnig. Höchstwerte minus 2 bis plus 4 Grad. Morgen im Nordwesten sonnige Abschnitte. Im Rest des Landes wolkig oder trüb mit Schneegriesel. In Südostbayern leichter Schneefall. Temperaturen minus 3 bis plus 3 Grad.
Im Norden und Osten gebietsweise hochnebelartig bedeckt, an der Ostseeküste schwache Schneeschauer. Im Südwesten bewölkt und ein wenig Regen. Sonst zeitweise sonnig. Höchstwerte minus 2 bis plus 4 Grad. Morgen im Nordwesten sonnige Abschnitte. Im Rest des Landes wolkig oder trüb mit Schneegriesel. In Südostbayern leichter Schneefall. Temperaturen minus 3 bis plus 3 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag im Nordwesten und Westen sonnig, sonst bewölkt. Im Osten und Südosten etwas Schnee. Minus 3 bis plus 2 Grad.
Am Freitag im Nordwesten und Westen sonnig, sonst bewölkt. Im Osten und Südosten etwas Schnee. Minus 3 bis plus 2 Grad.
Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.