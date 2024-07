Wetter

Im Norden und Osten Schauer, sonst trocken

Das Wetter: In der Nacht im Süden und Osten teils schauerartig verstärkter Regen, an der Nordsee einzelne Schauer. Sonst wolkig oder gering bewölkt. Tiefstwerte 15 bis 6 Grad. Morgen im Alpenvorland bedeckt und teils kräftiger Regen, von Nordwesten her allmählich nachlassend. Im Nordwesten Schauer und einzelne Gewitter. Sonst teils heiter und trocken. 15 bis 24 Grad.