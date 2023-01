Wetter

Im Norden und Osten Schauer, sonst wechselnd bewölkt

Das Wetter: Nachts bewölkt mit Schauern, teils bis in tiefere Lagen als Schnee. Südlich der Donau zunehmend niederschlagsfrei. Tiefstwerte plus 3 bis minus 3 Grad. Am Tag im Norden und Osten bei dichter Bewölkung Schauer, sonst wechselnd wolkig und überwiegend trocken. In den Mittelgebirgen Schneeschauer. Temperaturen von 0 Grad im Westen bis 7 Grad im Osten.

17.01.2023