Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Im Nordwesten und Norden stark bewölkt, später aufkommender leichter Regen. In der Mitte zeitweise sonnig. Im Süden einzelne Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 12 bis 17, an der See um 10 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte zunehmend längere sonnige Abschnitte. In der Südosthälfte bewölkt und gebietsweise Regen. Temperaturen 9 bis 15 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag nach Nebelauflösung verbreitet sonnig oder heiter. Im Norden und an den Alpen vorübergehend dichtere Wolken. 13 bis 18 Grad.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.