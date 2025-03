Wetter

Im Norden und Süden etwas Regen, im der Mitte zeitweise sonnig

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht im Süden Auflockerungen und an die Alpen zurückziehende Schauer. Sonst stark bewölkt und von Nordwest nach Südost etwas Regen. Tiefstwerte 8 bis 2 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte zunehmende Wolkenauflockerungen und später teils sonnig. In der Südosthälfte bewölkt und gebietsweise Regen, im Tagesverlauf nachlassend. Temperaturen 9 bis 15 Grad.