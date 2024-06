Regenbogen (picture alliance / Felix Kästle/dpa)

Die Vorhersage:

Im Norden sowie südlich der Donau wechselnd bewölkt mit Schauern und Gewittern, an den Alpen Starkregen möglich. Sonst meist heiter, gebietsweise auch bewölkt. Höchstwerte im Norden 15 bis 20, im Rest des Landes 20 bis 26 Grad. Morgen im Nordwesten Schauer. Südlich des Mains auch Gewitter mit Starkregen, lokal Unwetter. In der Mitte heiter bis wolkig. 16 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag in der Nordhälfte bewölkt mit Aufheiterungen, an den Küsten Schauer. In der Südhälfte gebietsweise Regen, örtlich auch Starkregen. 14 bis 25 Grad.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.