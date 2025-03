Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Im Norden zunehmend wolkig und ab dem Nachmittag im Nordosten etwas Regen. In der Mitte sonnig oder locker bewölkt. Im Süden viele Wolken, im Tagesverlauf im Südwesten leichter Regen oder Schneeregen. Höchstwerte 4 bis 11 Grad. Morgen meist sonnig, im Südosten nachlassender Schneefall. Temperaturen von 4 Grad an den Alpen bis 11 Grad am Rhein.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag nach Auflösung örtlicher Nebelfelder viel Sonne. Lediglich im äußersten Nordosten Durchzug von Wolkenfeldern. 7 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.