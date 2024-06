Wetter

Im Norden und Südosten Regen, sonst meist trocken, 15 bis 21 Grad

Das Wetter: In der Nacht vielerorts gering bewölkt, teils klar und trocken. An der See weitere Schauer, an den Alpen zeitweise etwas Regen. 9 bis 4 Grad. Am Tag im Norden und Südosten zeitweise Regen, vereinzelt Gewitter. Sonst heiter bis wolkig, meist trocken. Tageshöchstwerte 15 bis 21 Grad.