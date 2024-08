Wetter

Im Norden und Südosten Schauer und Gewitter, sonst trocken

Das Wetter: Nachts in der Nordhälfte und Teilen Bayerns noch teils kräftige Gewitter. Von Westen her Wetterberuhigung. Tiefstwerte 21 bis 13 Grad. Am Tag im Norden und Südosten Schauer und Gewitter. Sonst meist heiter und trocken. 23 bis 33 Grad.