Wetter

Im Norden und Südosten Schauer und Gewitter, sonst trocken

Das Wetter: Nachts vor allem in der Nordhälfte und Bayern teils kräftige Gewitter. Von Westen her allmähliche Wetterberuhigung. Temperaturrückgang auf 21 bis 13 Grad. Am Tage wechselnd, im Norden teils auch stärker bewölkt. Schauer und einzelne Gewitter im Nordosten vom Erzgebirge bis ins Zittauer Land und die Lausitz sowie am Alpenrand. Sonst freundlich und weitgehend trocken, südlich von Mosel und Main auch länger sonnig. Höchstwerte 25 bis 33 Grad.