Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Von Nordwesten her vermehrt Aufheiterungen, an der Nordsee sonnig. Im Osten und am Alpenrand Regen. Höchstwerte 9 bis 14, bei Dauerregen im Osten und Südosten um 7 Grad. Morgen verbreitet freundlich, im Süden und Südosten stark bewölkt mit nachlassenden Niederschlägen. Temperaturen an den Küsten und im Süden 9 bis 13 Grad, sonst 13 bis 17 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Norden sonnig, in der Mitte und im Süden zeitweise dichtere Wolkenfelder. 13 bis 19 Grad.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.