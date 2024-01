Heiter bis wolkig (dpa-Zentralbild)

Die Vorhersage:

Vor allem im Norden und Westen zeitweise Durchzug von Wolkenfeldern. Sonst oft sonnig oder locker bewölkt. Im Süden in Flussnähe zum Teil nur zögernde Nebelauflösung. Höchstwerte 3 bis 5 Grad bei Nebel und bis 12 Grad bei Föhn in Teilen Nordrhein-Westfalens. Morgen verbreitet heiter. Im Tagesverlauf von Nordwesten her dichtere Bewölkung, aber trocken. An der Donau und am Bodensee teils zäher Nebel. Temperaturen 4 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Nordwesten und Westen zunehmend stark bewölkt, am Nachmittag gebietsweise etwas Regen. Sonst wechselnd bewölkt, im Südosten längere Zeit heiter. 4 bis 14 Grad.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.