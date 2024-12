Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Heute Nachmittag vom Nordosten bis in den Süden Regen. Schneefall nur in den Hochlagen. Im Westen und Nordwesten, später auch im Norden und in der Mitte meist trocken. Höchsttemperaturen 3 bis 11 Grad. Am Sonntag nur kurze Wolkenauflockerungen. An der Ostsee, im Westen und im Süden Schauer, im Bergland erneut Schnee. 2 bis 7 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag viele Wolken und gelegentliche Niederschläge, oberhalb von 400 Metern Schnee. 1 bis 7 Grad.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.