Wetter

Im Norden und Westen etwas Regen

Das Wetter: Im Südosten und Nordwesten aufgelockerte Bewölkung, sonst wechselnd bewölkt. Vom Saarland bis zur Ostsee gebietsweise leichter Regen, im Tagesverlauf südostwärts verlagernd. Später einzelne Gewitter mit Starkregen in der Mitte und im Südwesten. Höchstwerte 15 bis 23 Grad. Morgen, am Karfreitag, überwiegend stark bewölkt. Im Nordosten verbreitet leichter Sprühregen, sonst meist trocken. Im Tagesverlauf vor allem im Südwesten zeitweise auflockernd. Werte von 8 Grad auf Rügen bis 22 Grad am Oberrhein.

14.04.2022