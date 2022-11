Wetter

Im Norden und Westen etwas Regen, im Osten und Süden teils sonnig

Das Wetter: Teils heiter, teils wolkig. Am Nachmittag in der Westhälfte Aufzug dichterer Wolkenfelder und gegen Abend gebietsweise etwas Regen. In der Osthälfte sowie im Süden teils sonnig, teils wolkig und trocken. Höchstwerte 13 bis 19 Grad. Morgen im Norden Wechsel aus Sonne und Wolken mit Schauern. In der Mitte und im Süden viele Wolken, gebietsweise etwas Regen. 11 bis 17 Grad.

08.11.2022