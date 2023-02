Das Wetter: Oft sonnig, teils mit Frost. (Moritz Frankenberg/dpa)

Die weiteren Aussichten: Am Montag vor allem nach Westen und Nordwesten hin sowie in der Mitte sonnig oder nur locker bewölkt und trocken. Sonst wechselnd bewölkt. Kaum noch Schauer. Höchsttemperaturen 0 bis 7 Grad, im Bergland und an den Alpen leichter Dauerfrost.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.