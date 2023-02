Wetter

Im Norden und Westen heiter, sonst bewölkt

Das Wetter: In der Nordwesthälfte und am Oberrhein sowie in Teilen der Mitte sonnig oder nur locker bewölkt und trocken. Sonst wechselnd, im Süden und Osten gebietsweise auch stärker bewölkt, vereinzelt etwas Schneefall. 0 bis 7 Grad. Morgen überwiegend sonnig. 0 bis 8 Grad.

27.02.2023